Flunssa voi vaikuttaa eri tavoin eri aloilla työskentelevien ihmisten työkykyyn.

Milloin flunssa on niin paha, että töihin ei pitäisi mennä? Yhtä kaikille sopivaa oirelistaa ei ole, sanovat Huomenta Suomessa vierailleet työterveyden asiantuntijat.

SAK:n asiantuntijalääkäri Riitta Työläjärvi sanoo, että ratkaisevaa on oma vointi.

– Esihenkilön kanssa kannattaa aina keskustella siitä tilanteesta. Onko mahdollista esimerkiksi tehdä kevennettyä työtä tietyissä tilanteissa?

– Jos terveydenhuollon ammattilaisen arvio on käytettävissä, kyllä siihen luottaisin.

Työläjärvi muisuttaa, että sairauspoissaoloihin vaikuttaa lainsäädäntö ja myös oman alan työehtosopimukset, joissa määritellään sairauspoissaolo-oikeuksia ja palkallisuutta.

Flunssalla erilainen vaikutus metsuriin ja toimistotyöläiseen

Työkykyä pitäisi arvioida suhteessa omaan työhön. Esimerkiksi tavallinen flunssa voi vaikuttaa aivan eri tavalla erilaisia töitä tekevien ihmisen työkykyyn.

– Jos ajatellaan, että on ihminen, joka tekee toimistotyötä, ja sitten on ihminen, joka tekee metsurin työtä: se flunssa esimerkiksi aiheuttaa hyvin erilaisen työkyvyttömyyden näillä kahdella henkilöllä, työterveyslääkäri Esa Halmesmäki havainnollistaa.