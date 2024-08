Ihmisyyden vai häiriöiden kirjo – kuka on oikeasti nepsy?

Ensitreffit alttarilla -sarjan parisuhdeasiantuntijanakin tunnettu Stolbow kertoo halunneensa tutustua aiheeseen, kun vastaanotto täyttyi perheistä, joissa on nepsylapsi tai toisella parisuhteen osapuolista on jokin neuropsykiatrinen haaste.

"Tavattoman paljon ihmisiä, jotka kuormittuvat..."

Yksinkertaistetuista aiheeseen liittyvistä otsikoista huolimatta Stolbow muistuttaa, että aihe on todellisuudessa laaja ja monimutkainen.

– Meillä varmasti on ihmisiä, jotka tarvitsevat erikoissairaanhoidon apua, se on aivan selvä. Ja vaikka olisi täydellinen kouluympäristö, täydelliset kaikki puitteet, niin niitä tulee olemaan. Mutta sitten meillä on tavattoman paljon ihmisiä, jotka kuormittuvat tässä ajassa, ja vähän jokaiseen vaivaan nyt sovitellaan sitä nepsy-viittaa.