Poliisi kertoi ampumistapauksesta hieman ennen aamukahdeksaa Norjan aikaa.
Kolmea ihmistä on ammuttu sunnuntaina väkivaltaisessa välikohtauksessa Norjan Haldenissa, kertoo Norjan yleisradio NRK.
NRK:n mukaan epäilty tekijä on saatu kiinni, eikä alueella pitäisi olla enää varaa. Poliisi on lopettanut etsinnät mahdollisten muiden tekijöiden tai uhrien löytämiseksi.
Silminnäkijöiden mukaan alueella kuultiin useita laukauksia.Tommy Storhaug / TV2
Norjan poliisi ei ole vielä vastannut norjalaismedian tarkentaviin kysymyksiin tapahtumista eikä tapahtumankulku ole tiedossa.
NRK on ollut yhteydessä alueella olevaan henkilöön. Henkilö kertoo, että avustustyötä on tehty laajasti ainakin kolmella helikopterilla.
On myös havaintoja, että sunnuntaiaamuna kuultiin useita laukauksia.
Kriisitiimi on lähetetty paikalle kaakkois-norjalaiseen kaupunkiin. Kunnan ylilääkäri ja kunnan ylin strateginen johto kokoontuvat kriisitiimissä.
– Pyrimme saamaan täydellisen yleiskuvan tilanteesta. Varmistamme, että omaisista huolehditaan, kun saamme yleiskuvan, kirjoittaa pormestari Fredrik Holm (H) tekstiviestissä NTB:lle.
Poliisin mukaan tapahtumapaikalla ei ole enää vaaraa.Tommy Storhaug / TV2