Lapset matkustavat ulkomaille yhä useammin isovanhempiensa tai vain yhden vanhemman seurassa.

Perheiden matkailussa on havaittu uusi trendi, skip-generation-matkat. Tällaisilla perhereissuilla matkaan eivät lähdekään lastensa kanssa vanhemmat vaan isovanhemmat. Vaihtoehtoisesti vanhemmat tai toinen heistä voi ottaa mukaansa reissuun vain yhden lapsen kerrallaan.

Yhdysvaltalaisen majoitusalan ketjun Hiltonin tuoreen trendiraportin mukaan tällaista ideaa hyödyntää jo lähes 30 prosenttia lapsiperheistä.

Lentoyhtiö Norwegianin viestintä‑ ja yhteiskuntasuhdejohtaja Mira Linnamaa tunnistaa ilmiön.

– Nykyiset seniorit ovat aiempia sukupolvia ehkä vähän parempikuntoisia, heillä on kokemusta matkustamisesta, ehkä parempi taloudellinen tilanne tehdä matkoja lastenlasten kanssa ja myös kiinnostusta viettää heidän kanssaan aikaa, Linnamaa arvioi Huomenta Suomen haastattelussa.

Linnamaan mukaan Norwegianilla trendin olemassaolo huomattiin, kun ihmiset vastasivat kansainvälisissä kyselytutkimuksissa yhä useammin matkustavansa aiemmasta poikkeavalla kokoonpanolla.

– Ja kyllä samoin voin sanoa, että itse olen tällaista harrastanut ja myös kaveripiirissä tällaista tehdään.

"Ihan tervettä poiketa rutiineista"

Myös sosiaalisen median vaikuttajalla Hanna Väyrysellä on omaa kokemusta asiasta.

– Koen sen olevan lapsille aivan valtava rikkaus, että on myös muita turvallisia aikuisia, joiden kanssa voi luoda mielettömiä muistoja ja lähteä vähän irti arjesta. Olen hirveän kiitollinen isovanhemmille, jotka haluavat viettää aikaa lasten kanssa ja luoda niitä yhteisiä muistoja.

Väyrynen uskoo, että lapsille tekee hyvää se, että isovanhempien kanssa he pääsevät vähäksi aikaa vanhempien asettamista normeista ja rutiineista.

– On ihan tervettä vähän poiketa niistä ja saada heidän rakentaa aivan omaa erityistä suhdetta. Yhteinen veri ei tee sitä suhdetta, vaan sen tekee yhdessä vietetty aika.

Väyrysellä on kolme lasta, ja hän kertoo matkustavansa välillä heidän kanssaan erikseen.

– Kun pääsee vaikka vain yhden kanssa reissuun, ihan eri lailla pääsee toisen sielun maailmaan, hänen ajatuksiinsa ja luomaan suhdetta. Meilläkin lapsilla saattavat olla keskenään omat jännitteensä ja muuta, tässä se vähän karsiutuu pois.

Väyrynen muistuttaa, että yhteisöllisyys parantaa myös ikäihmisten hyvinvointia ja onnellisuutta.

– Se on isovanhemmille myös aika iso rikkaus, kun he pystyvät tuntemaan vielä itsensä tarpeellisiksi ja kokevat kuuluvaansa yhteisöön, eivätkä jää yksin.

Entä se, joka ei pääse mukaan?

Entä sitten se lapsi, joka ei pääse sisarustensa kanssa "samaan aikaan luomaan ainutlaatuista yhteyttä vanhempansa tai isovanhempiensa kanssa ja tekemään juuri niitä asioita, joita hän toivoo"?

Väyrynen sanoo, että lapselle on kasvatuksellisesti tärkeää ymmärtää, että kaikkea ei saa heti samaan aikaan kuin toinen.

– Että pitää vähän odottaa omaa vuoroa […] ja joidenkin asioiden eteen pitää tehdä ehkä vähän töitäkin.

Nykyään matkalle voivat lähteä yhdessä esimerkiksi äiti ja lapsi kaksistaan. Kuvituskuva.shutterstock

Ammattilaisten vinkit skip-generation-kohteiksi

Väyrynen perheessä on tapana tehdä kaksinreissu lapsen kanssa, kun tämä täyttää kymmenen vuotta.

– Mieheni ja poikani menivät Barcelonaan katsomaan FC Barcelonan peliä, koska poika on hirveän intohimoinen jalkapalloilla. Ja itse asiassa kaikki lapset ovat, ja heillä on kaikilla ollut toive tehdä tai nähdä jotain, mitä he haluavat.

– Minä kävin meidän keskimmäisen ja hänen kavereidensa kanssa katsomassa Real Madridin pelin Madridissa. Parin kuukauden kuluttua lähdetään kymmenen vuotta täyttävän nuorimmaisen kanssa Valenciaan.

Linnamaa haluaa nostaa esiin lyhyiden lentomatkojen päässä olevat Pohjoismaiden pääkaupungit.

– Kaupunkikohteista mainitsisin myös Lontoon. Siellä on aivan upea suurkaupungin tunnelma ja paljon tekemistä eri ikäisten ihmisten kanssa. Jos on vähän enemmän aikaa, ehkä lähtisin vaikka Italiaan, Milanoon tai Pisaan, jotka ovat aivan upeita kohteita, hän vinkkaa.

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