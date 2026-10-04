Pekka Pouta kiihtyi nollasta sataan, kun puheeksi tulivat punkit.

Vuodesta 1959 järjestettyä Eläinten päivää vietetään tänään. Huomenta Suomen lähetyksessä yksi puheenaiheista ovatkin olleet tänään hyönteiset ja hämähäkit.

Lämmittelyksi meteorologi Pekka Pouta, uutisankkuri Leo Jaakkonen ja juontaja Lorentz Backman keskustelivat suhtautumisestaan hyönteisiin ja hämähäkkeihin.

Jaakkonen kertoi olevansa hämähäkkien fani.

– Pidän hämähäkeistä, koska olen kuullut, että ne pitävät yllä luonnon tasapainoa. Ne ovat antaneet meille myös hämähäkkimies-hahmon, Jaakkonen sanoi.

Pekka Pouta liittyi keskusteluun mukaan nostamalla yllättäen paitansa helman ylös.

– Tässä on tämmönen jälki. Punkki! Eilisiltana vedin sen pois, Pouta esitteli paljasta vatsaansa.

Pouta silminnähden kiihtyi, kun hän näytti, kuinka inhottavalta eläimen irrottaminen ihosta oli.

– Se pureutuu tuohon maharasvaan ja menee syvälle! Sitä saa oikeasti tonkia. Koko alue oli punainen.

Punkit ovat hämähäkkieläimiä. Tilanteesta kävi selväksi, että Pouta ei kyseisen lajin edustajista tykkää.

– Annan vaikka kaikki punkit sulle, Pouta latasi Jaakkoselle.

Näin Pouta kommentoi lähetyksen jälkeen

Pouta jatkoi aiheesta vielä lähetyksen jälkeenkin. Meteorologi kommentoi, että häntä yksinkertaisesti ärsyttävät punkit, ja se, miten ne tuntuvat kiinnittyvän aina samoihin paikkoihin.

– Yhtään punkkia en tiedä kenenkään löytäneen jaloista. Ne löytyvät aina ylävartalosta. Vaikka olisi millaiset suojaukset ja toppaukset ja kumpparit ja lahkeet sullottu sisään. Punkkeja vaan silti löytyy ja aina ylävartalosta.

Pouta on tullut siihen johtopäätökseen, että punkkeja vastaan ei voi pukeutumalla varautua.

– Ylen Luontoillassa joku heitti, että parempihan olisi alasti mennä metsään, kun punkit tykkää olla piilossa karvapeitteen tai vaatteiden alla. Ei ne jää siihen paljaalle iholle. Menkää munasilleen metsään, vaikka voi olla vähän viileää. Tässä olisi tipsit, Pouta vinkkaa pilke silmäkulmassa.