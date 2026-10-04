Laura päätti kirjoittaa Pertulle huomattuaan, että mies kertoi esittelyvideossaan paljon sellaisia asioita, joita hän itse toivoisi puolisoltaan.

Parhaillaan käynnissä olevalla Maajussille morsian -kaudella on päästy pisteeseen, jossa maajussit valitsivat, ketkä puolisoehdokkaat saavat kutsun farmiviikoille. Yksi maajussi-Pertun farmiviikoille valitsemista puolisoehdokkaista on Tampereella asuva Laura.

Laura päätti kirjoittaa Pertulle huomattuaan, että tämän esittelyvideossa ilmeni paljon asioita, joita hän itse toivoisi puolisoltaan.

– Myötäilin koko ajan hänen videolla sanomiaan asioita, ja sitten heräsi kiinnostus tutustua lisää, hän kertoo MTV Uutisille.

Kirjoittamispäätöstä piti toki ensin pohtia tovin ajan. Lopulta Laura kuitenkin totesi, että häntä jäisi varmasti harmittamaan, jos hän jättäisi kirjeen kirjoittamatta ja samalla katsomatta, voisiko kaksikon välille kenties syntyä jotakin.

Laura kertoi käsin kirjoitetussa kirjeessään itsestään ja elämästään. Hän toi kirjeessään esiin myös sen, että uskoi hänessä ja Pertussa olevan paljon samankaltaisuuksia.

Kutsu tapaamaan Perttua oli Lauralle positiivinen uutinen. Hän saapui Malmgårdin kartanolle odottavin, mutta myös aavistuksen jännittynein fiiliksin.