Omailmoituskäytäntö säästää terveydenhuollon resursseja.

Monella työpaikalla työntekijä voi olla lyhyen aikaa, esimerkiksi 1–3 päivää, sairaana kotona ilman lääkärintodistusta.

– Omailmoitusmenettely sinänsä on hyvä käytäntö, ja aika monella työpaikalla, ehkä voisi sanoa enemmistöllä työpaikoista, on ainakin jonkinlainen omailmoitusmenettely käytössä, asiantuntijalääkäri Riitta Työläjärvi sanoo Huomenta Suomessa.

Yksi hyödyistä on terveydenhuollon resurssien säästyminen.

Jos ihminen tarvitsee terveydenhuollosta ainoastaan todistuksen siitä, ettei hän pysty muutamaan päivään työskentelemään, lääkärikäynti ei Työläjärven mukaan välttämättä ole resurssien tehokkainta käyttöä.

Lääkärillä pitäisi olla tieto työn laadusta

Jos työkykyä arvioidaan terveydenhuollossa, lääkärin pitäisi tuntea ainakin riittävän hyvin potilaan työ.

Pelkkä sairauden tai oireiden tunteminen ei aina riitä, sillä eri työtehtävät asettavat hyvin erilaisia vaatimuksia ihmisen toimintakyvylle.