Ruotsalainen Mikaela Lauren on nyrkkeilyn maailmanmestari. 50-vuotiaasta tuli kaikkien aikojen vanhin maailmanmestari.

Aiempi ennätys oli Alicia Ashleyn nimissä. Hän piti hallussaan maailmanmestarin titteliä vielä 49-vuotiaana. Lauren otteli IBF-liiton ylemmän kevytsarjan maailmanmestaruudesta saksalaista Lena Venjakobia, 38, vastaan Saksan Hampurissa ja onnistui ottamaan voiton.

– Tämä on minun kahdeksas tittelini, mutta se merkitsee kaikista eniten minulle. Olen tänään tehnyt historiaa ja olen nyt 50 vuoden iässä vanhin maailmanmestari. Olen elämäni kunnossa, Lauren sanoi Bild-lehdelle.

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