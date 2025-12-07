– Sen tarkoitus on, että sellainen ihminen, joka kantaa sellaista kaulanauhaa, niin hänellä on yleensä vamma tai sairaus, joka ei näy päällepäin, Katariina Räikkönen kertoi MTV Uutisten Linnan juhlat -lähetyksessä.

Ohjelman ajatuksena on helpottaa piiloon jäävän vamman tai sairauden kanssa elävien liikkumista julkisissa tiloissa.

– Ne ihmiset saattavat tarvita enemmän aikaa tai ymmärrystä, Räikkönen muistuttaa.

Katariina Räikkösen Instagram storyissa oli nähtävillä kaulanauha, josta värit ja tyyli Linnan juhla -asuun on poimittu.MTV ja Katariina Räikkösen Instagram

– Minusta tämä asu muistuttaa siitä, että meidän täytyy olla ystävällisiä ja ymmärtäväisiä meidän kiireiden keskellä, Räikkönen sanoo.

– Ihmisillä on kaikenlaisia juttuja, mistä me emme tiedä mitään, jotka voivat selittää sitä, miksi he käyttäytyvät eri tavalla tai eivät mene ihan jokaisen normin mukaan.