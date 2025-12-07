Neuromoninaisuusvaikuttaja Katariina Räikkönen teki näkymättömiä vammoja ja sairauksia näkyväksi Linnan juhlien -asullaan.
Autismia, ADHD:ta ja Touretten syndroomaa näkyväksi omilla somekanavillaan tekevä neuromoninaisuusvaikuttaja Katariina Räikkönen juhli itsenäisyyspäivää Linnan juhlissa kierrätyspuvussa, jolla oli vahva sanoma.
Puvun vihreä väri ja keltaiset auringonkukat on lainattu kansainvälisesti koko ajan paremmin tunnetusta Hidden Disabilities Sunflower -ohjelmasta.
Ohjelman ajatuksena on helpottaa piiloon jäävän vamman tai sairauden kanssa elävien liikkumista julkisissa tiloissa.
Ohjelman symboli on vihreä kaulanauha, jossa on keltaisia auringonkukkia.
– Sen tarkoitus on, että sellainen ihminen, joka kantaa sellaista kaulanauhaa, niin hänellä on yleensä vamma tai sairaus, joka ei näy päällepäin, Katariina Räikkönen kertoi MTV Uutisten Linnan juhlat -lähetyksessä.