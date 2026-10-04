Poliisi on julkaissut kuvan vanhan laivan hylyn mekaanisesta osasta, joka löydettiin Suomenlahdelta viime yönä.
Suppilomainen metalliesine löydettiin lauantaina alkuillasta Suomenlahden Kustaanmiekan saaren eteläpuolelta.
Rajavartiolaitoksen partio löysi esineen kellumasta merestä ja ilmoitti asiasta poliisille. Suomenlahden merivartiosta kerrottiin MTV Uutisille, että löydöksestä heille ilmoitti kalastaja.
Vaarattomaksi todettu esine on painavahko ja halkaisijaltaan noin 40 senttimetriä. Poliisi ei tutki esinettä enempää.
Poliisilla ei ole enempää tiedotettavaa asiasta.
Tunnistamaton esine on poliisin mukaan todettu vaarattomaksi.Poliisi
Löydös sijaitsi vesiväylällä, josta kulkee matkustajalaivoja, ja aluella oli eristys lauantaina.
Sunnuntaina aamuyöstä poliisi tiedotti, että kyseessä on erittäin vanha laivan hylyn mekaaninen osa.
– Löydös ei ole räjähde.
Esine hinataan Santahaminaan ja sen tutkimukset jatkuvat myöhemmin.
Viking XPRS -laiva ei päässyt lähtemään Helsingistä Tallinnaan viranomaisoperaation takia aikataulussa.
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Esine löytyi kuvaan rajatulta alueelta.FINTRAFFIC