Touretten oireyhtymästä kärsivä John Davidson sai paheksuntaa osakseen Bafta-gaalassa sunnuntai-iltana. Davidson huuteli rasistisia kommentteja tummaihoisille näyttelijöille. BBC pytää anteeksi, ettei leikannut pois kommenttaja.

Touretten oireyhtymästä kärsivä aktivisti John Davidson huuteli rasistisia kommentteja Lontoon Bafta-gaalassa sunnuntaina.

Davidson on Bafta-ehdokkaana olleen elokuvan I Swear - Minun ääneni inspiraation lähde. Kirk Jonesin ohjaama elokuva sai lopulta kaksi palkintoa, parhaasta roolituksesta ja parhaasta pääosasta.

Elokuva seuraa miehen kasvua Touretten oireyhtymän kanssa. Touretten oireyhtymälle on ominaista äkilliset, tahattomat ja toistuvat liikkeet tai äänet. Näitä kutsutaan tic-oireiksi, ja ne ilmenevät usein purkauksina, kuten kovaäänisenä kiroiluna, jota tapahtui useita kertoja gaalan ensimmäisten 20 minuutin aikana.

Davidson poistui mitä ilmeisemmin omasta tahdostaan paikalta noin 25 minuuttia gaalan alkamisen jälkeen.

Davidson huusi kovaäänisesti "Tylsää!", kun gaalan alussa käytiin läpi yleisiä järjestyssääntöjä ja kun yleisölle kerrottiin, että gaalan aikana ei saisi kiroilla, Davidson huusi "paskaa".

Hän huudahti myös "turpa kiinni" Bafta-gaalan puheenjohtaja Sara Puttille, kun hän esitti alustuspuheenvuoronsa. Myöhemmin hän sai ihmiset haukkomaan henkeään lausuessaan n-sanan Michael B. Jordanin ja Delroy Lindon luovuttaessa parhaiden visuaalisten tehosteiden palkinnon elokuvalle Avatar: Fire and Ash.

Gaalan juontaja Alan Cumming pyysi yleisöltä ymmärrystä asiaan.

– Olet ehkä huomannut taustalla voimakasta kielenkäyttöä. Osasyynä siihen voi olla se, miten Touretten oireyhtymä ilmenee joillakin ihmisillä, Cumming sanoi gaalan aikana.

Nyt kaksi päivää gaalan jälkeen BBC pyytää anteeksi sitä, ettei se leikannut pois rasistista kommenttia lähetyksestä. Asiasta uutisoi Variety.

– Jotkut katsojat ovat saattaneet kuulla voimakasta ja loukkaavaa kieltä palkintojenjakotilaisuuden aikana. Tämä johtui Touretten oireyhtymään liittyvistä tahattomista verbaalisista tic-oireista, ja kuten seremoniassa kerrottiin, se ei ollut tahallista. Pahoittelemme, että tätä ei editoitu pois ennen lähetystä, anteeksipyynnössä sanotaan.