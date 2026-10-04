Rallin vuoden 2026 maailmanmestaruus ratkeaa Sardinian rallin viimeisenä ajopäivänä. MTV Urheilu seuraa tässä artikkelissa kauden viimeisen päivän tapahtumia.

Kokonaistilanne 13/17 ek:n jälkeen:

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Oliver Solberg Toyota 2.42.33,2 2. Sebastien Ogier Toyota +33,6 3. Sami Pajari Toyota +1.39,9 4. Adrien Fourmaux Hyundai +2.32,0 5. Elfyn Evans Toyota +2.38,4 6. Takamoto Katsuta Toyota +5.43,9 7. Jon Armstrong M-Sport +6.01,2 15. Josh McErlean M-Sport +8.12,0 19. Thierry Neuville Hyundai +29.49,6 23. Martins Sesks M-Sport +35.24,9

Sunnuntain ohjelma:

EK14 Osilo–Tergu 1 – 23,71 km klo 9.31 EK15 Sassari–Argentiera 1 – 7,10 km klo 11.05 EK16 Osilo–Tergu 2 – 23,71 km klo 12.43 EK17 Sassari–Argentiera 2 – 7,10 km (Power Stage) klo 15.15

Seuranta:

EK14 Osilo–Tergu 1 – 23,71 km

Klo 9.57: MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa kauhistelee olosuhteita varsinkin päivän toista ajokertaa silmällä pitäen.

– Huh huh, missä kunnossa tämä tie on. On karmivassa kunnossa toisella lenkillä.

Klo 9.56: Evansille sattuu hitaassa oikealle kääntyvässä mutkassa pieni virhe, jossa menee ehkä sekunti tai kaksi. Mutta näin tiukassa pistetaistelussa nekin voivat olla päivän päätteeksi isoja sekunteja.

Klo 9.52: Neuvillen mukaan tällä pätkällä rengasrikkojen riski on suurin koko viikonloppuna. Hän toivoo, että Toyota-kolmikko saisi ratkaista mestaruuden kohtalon ajamalla.

Klo 9.49: Sesks ensimmäisenä maalissa. Hän sanoo, että tällä pätkällä oli enemmän putsattavaa kuin hänen kokemuksensa mukaan millään pätkällä koskaan aikaisemmin.

Klo 9.46: Evans liikkeelle!

Klo 9.30: Ajojärjestys siis Sesks, Neuville, McErlean, Armstrong, Katsuta, Evans, Fourmaux, Pajari, Ogier, Solberg.

Evans starttaa päivän ensimmäiselle pätkälle 9.46, Pajari 9.52 ja Solberg 9.58.

Klo 9.29: Rengasvalintoja: Evans ja Pajari ovat pakanneet päivän kolmelle ensimmäiselle pätkälle viisi rengasta, Solberg kuusi.

Pajarilla viisi pehmeää rengasta, Evansilla kolme pehmeää ja kaksi kovaa, Solbergilla neljä pehmeää ja kaksi kovaa.

Klo 9.25: Viimeisen kerran tämän MM-rallikauden merkeissä: hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan seuraamaan sunnuntain ajopäivää!

Edessä on huima päivä. Neljä erikoiskoetta ja kaikkiaan 61,62 ek-kilometriä. Mukana on kolme kuljettajaa, jotka voivat yhä voittaa uransa ensimmäisen maailmanmestaruuden.

Tämänhetkisillä sijoituksilla MM-pistetilanne näyttää siis tältä:

Evans 240 Solberg 234 Pajari 228

Kerrataan tähän jatkoksi kunkin kuljettajan lähtökohdat eilisillalta.

Solberg kertoi jo oman suunnitelmansa: hän lähtee ajamaan täydestä kymmenen pisteen potista.

Tämän myötä Evans tarvitsee sunnuntailta käytännössä viisi pistettä lisää ollakseen varmuudella mestari. Nämä pisteet hän voi koota sekä sunnuntain lisäpisteillä että muiden mahdollisilla vastoinkäymisillä, jotka nostaisivat hänen sijoitustaan yleiskilpailussa. Esimerkiksi neljänneksi nouseminen toisi hänelle kaksi lisäpistettä, kolmanneksi nouseminen jo yksistään nuo vaaditut viisi pistettä.

Myös Pajarin on lähdettävä ajamaan täysistä pisteistä. Hänen mestaruusmahdollisuutensa ovat huomattavasti Evansia ja Solbergia heikommat, ja käytännössä tämä vaatii epäonnea molemmille tallikavereille.

Sunnuntain yhteisajoista jaetaan siis lisäpisteitä viidelle nopeimmalle (5–4–3–2–1) ja rallin päättävällä Power Stagella pelin henki on täysin sama.

Pian mennään!