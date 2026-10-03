Venäjän terveysministeriö ei perjantaina kommentoinut väitteitä.
Venäläismedioiden mukaan epäilty ruttokuolema on johtanut lähes 200 ihmisen karanteeniin Etelä-Siperiassa Irkutskin alueella.
Mediatietojen mukaan nuori laboratorioteknikko olisi kuollut Irkutskissa saatuaan keuhkoruttotartunnan rikkoutuneesta testiputkesta.
Asiasta uutisoi muun muassa Moscow Times, joka pohjaa kertomansa viereisen Burjatian tasavallan johtajan julkaisuun sosiaalisessa mediassa.
Uutistoimisto AFP ei ole kyennyt varmistamaan tietojen paikkansapitävyyttä. Venäjän terveysministeriö ei perjantaina kommentoinut väitteitä.