Toimittaja Rauli Virtanen pääsi 2000-luvun alussa tutustumaan teloitushuoneeseen Texasissa. Kokemus jäi vahvasti mieleen: Virtanen kuvailee näkemäänsä ahdistavaksi, absurdiksi ja surrealistiseksi.

Yhdysvalloissa on kuohuttanut Christa Piken tapaus, jossa Tennesseen osavaltion viranomaiset epäonnistuivat kuolemaan tuomitun naisen teloittamisessa.

Pikelle annettiin aiemmin tällä vikolla kaksi annosta teloituksessa käytettävää pentobarbitaalia, mutta hän jäi eloon ja hänet kuljetettiin sairaalaan. Piken asianajajien mukaan hän oli myöhemmin kriittisessä tilassa ja hengityskoneessa.

Tennesseen kuvernööri on keskeyttänyt osavaltion loppuvuodelle suunnitellut teloitukset ja määrännyt tapauksesta riippumattoman selvityksen.

Kuolemanrangaistus otettiin Yhdysvalloissa uudelleen käyttöön 1970-luvun lopulla, mutta se on käytössä vain osassa Yhdysvaltain osavaltioita.

Aihe jakaa rajusti kansalaisten mielipiteitä. Yhdysvallat on ylipäätään yksi harvoista maista, joissa kuolemanrangaistusta toteutetaan yhä. Kuolemantuomio on käytössä myös Japanissa.

Vankilan tiedottaja Larry Fitzgerald esitteli Virtaselle teloitushuoneen.

Rauli Virtanen vieraili teloitushuoneessa

Yhdysvaltoja lukuisissa ohjelmissa ja lehtijutuissa käsitellyt, MTV:lläkin työskennellyt toimittaja Rauli Virtanen muistelee, kuinka hän kävi 2000-luvun alussa tutustumassa teksasilaiseeen teloitushuoneeseen.