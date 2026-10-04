Formula ykkösten kauden 16. osakilpailu ajetaan Malesian Sepangin radalla. Kisaan piikkipaikalta lähtee Red Bullin Max Verstappen. Malesiassa vallitseva sade tuo kilpailuun oman mausteensa. MTV seuraa tässä artikkelissa kisatapahtumia.

Lähtöjärjestys:

Verstappen, Red Bull Hamilton, Ferrari Antonelli, Mercedes Leclerc, Ferrari Norris, McLaren Piastri, McLaren Russell, Mercedes Hadjar, Red Bull Gasly, Alpine Bortoleto, Audi Lawson, Racing Bulls Alonso, Aston Martin Sainz, Williams Stroll, Aston Martin Hulkenberg, Audi Bearman, Haas Ocon, Haas Albon, Williams Bottas, Cadillac Perez, Cadillac Colapinto, Alpine Lindblad, Racing Bulls

Kello 9.50: Malesia tulee olemaan tämän kauden autoille ensimmäinen sadekelin kisa. Vielä ei ole tietoa, milloin kisa aloitetaan.

Kello 9.45: Kisajohdosta todetaan, että kilpailun lähtö viivästyy. Sade näyttää yltyneen.

Kello 9.40: Tervetuloa seurannan pariin! Malesiassa keli on hyvin mielenkiintoinen, sillä välillä on nähtävissä koviakin kuuroja sekä tuulta. Välillä kuitenkin on kuivempaa ja radan kosteus vaihtelee eri osissa.