Formula ykkösten kauden 16. osakilpailu ajetaan Malesian Sepangin radalla. Kisaan piikkipaikalta lähtee Red Bullin Max Verstappen. Malesiassa vallitseva sade tuo kilpailuun oman mausteensa. MTV seuraa tässä artikkelissa kisatapahtumia.
Lähtöjärjestys:
- Verstappen, Red Bull
- Hamilton, Ferrari
- Antonelli, Mercedes
- Leclerc, Ferrari
- Norris, McLaren
- Piastri, McLaren
- Russell, Mercedes
- Hadjar, Red Bull
- Gasly, Alpine
- Bortoleto, Audi
- Lawson, Racing Bulls
- Alonso, Aston Martin
- Sainz, Williams
- Stroll, Aston Martin
- Hulkenberg, Audi
- Bearman, Haas
- Ocon, Haas
- Albon, Williams
- Bottas, Cadillac
- Perez, Cadillac
- Colapinto, Alpine
- Lindblad, Racing Bulls
Kello 9.50: Malesia tulee olemaan tämän kauden autoille ensimmäinen sadekelin kisa. Vielä ei ole tietoa, milloin kisa aloitetaan.
Kello 9.45: Kisajohdosta todetaan, että kilpailun lähtö viivästyy. Sade näyttää yltyneen.
Kello 9.40: Tervetuloa seurannan pariin! Malesiassa keli on hyvin mielenkiintoinen, sillä välillä on nähtävissä koviakin kuuroja sekä tuulta. Välillä kuitenkin on kuivempaa ja radan kosteus vaihtelee eri osissa.