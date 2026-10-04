Colorado Avalanchen Artturi Lehkonen viimeisteli maalin St. Louis Bluesia vastaan maalivahti Jordan Binningtonin karmeasta virheestä. Colorado voitti ottelun 6-1.
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Lehkonen oli jo syöttänyt Martin Necasin 2–0-osuman ja onnistui itse viimeistelemään lukemat 4–0:aan. Binnington yritti avata kiekkoa ilmassa maalin takaa eteenpäin, mutta Lehkonen pääsi väliin ja kuittasi osuman.
Lehkonen on nyt tehnyt kahteen otteluun tehot 3+1.
Katso tilanne pääkuvan videolta.