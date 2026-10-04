Iskun kohteen oli tärkeä pohjoinen silta, johon iskettiin myös eilen.
Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on tehty jälleen ilmaisku siltaan, kertoo kaupungin pormestari Vitali Klitshko. Iskun kohteen oli tärkeä pohjoinen silta, johon iskettiin myös eilen.
Saksan liittokansleri Friedrich Merz on parhaillaan vierailulla Kiovassa. Merzin seurassa on Saksan talous- ja energiaministeri Katherina Reiche.
Saksa kuuluu Ukrainan tärkeimpiin tukijoihin.
Venäjän ulkoministeriö varoitti eilen, että Venäjä aikoo tehdä massiivisia iskuja Kiovaan, eikä kenenkään tulisi vierailla siellä.
Ulkoministeriö ohjeisti myös, että diplomaattien ja muiden ulkomaalaisten tulisi lähteä Kiovasta.