Video näyttää, kuinka rajusti aalto pyyhkäisee altaaseen.
Neljä ihmistä sai surmansa Espanjan lomasaari Teneriffalla sunnuntaina, kun jättiaalto syöksyi turistien suosiman Los Gigantesin kaupungin rannalle.
Tilanteessa aalto hyökyi rannalla sijainneeseen luonnonvesialtaaseen, ja vei ihmisiä mukanaan. Pelastusviranomaiset reagoivat tilanteeseen välittömästi ja aloittivat ihmisten pelastamisen veden varasta.
Tilanteesta kuvattu videomateriaali näyttää, kuinka vesimassa vyöryy nopeasti altaaseen ja huuhtoo ihmiset mukanaan. Myöhemmin videolla näkyy alueella kiertelevä pelastushelikopteri.
Luonnonvesiallas on turistieen keskuudessa suosittu kohde.
Viranomaiset kehottivat sunnuntaina ihmisiä olemaan ottamatta kuvia rantaan iskevistä aalloista, sillä ne voivat viedä kuvaajan mukanaan.
El Pais kertoo, että tilastojen mukaan Kanariansaarilla on hukkunut tammi-marraskuussa yhteensä kuutisenkymmentä ihmistä. Lukema on lehden mukaan noin kymmenen prosenttia alhaisempi kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna.