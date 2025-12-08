Kanariansaarten viranomaiset olivat aiemmin antaneet varoituksen mahdollisesti vaarallisista rannikko-olosuhteista.
Kanariansaarilla Teneriffalla ainakin kolme ihmistä on kuollut sen jälkeen, kun aallot vetivät ihmisiä mereen turistien suosimassa Los Gigantesin kaupungissa sunnuntaina.
Viranomaisten mukaan tapauksessa kuoli kaksi miestä, joista toisen kerrotaan olleen yli 30-vuotias, sekä yksi yli 50-vuotias nainen.
Viranomaisten mukaan vedestä pelastettiin sydänkohtauksen saanut nainen. Hänet elvytettiin maalla ja vietiin tämän jälkeen sairaalaan.
Lisäksi ainakin yksi toinen ihminen on viety sairaalahoitoon tapauksen vuoksi.
Canarias7-lehden mukaan yksi ihminen on yhä kateissa.
Tapaus sattui rannikon läheisyydessä sijaitsevalla luonnonvesialtaalla. Pelastusviranomaiset saivat iltapäivällä neljän jälkeen paikallista aikaa ilmoituksen, jonka mukaan useita ihmisiä oli pudonnut mereen aallon viemänä, kertoo El Pais -lehti.