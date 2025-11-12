Kanariansaarilla ja Portugalissa lomailevien kannattaa varautua rajuihin rankkasateisiin.

Moni suomalainen on saattanut paeta marraskuun harmautta ja pimeyttä Kanariansaarille. Alueella lomailevien kannattaa varautua poikkeuksellisen voimakkaisiin ukkossateisiin lähipäivinä.

Keskiviikkoillan ja torstain aikana Claudia-myrsky pyyhkäisee Kanariansaarten yli, ja vettä voi paikoin sataa yhdessä vuorokaudessa jopa koko vuoden edestä.

– Sadekertymät voivat hetkellisesti olla todella korkeita, kertoo meteorologi Pekka Pouta.

Kanariansaarilla vettä voi ropista paikoin jopa 100 millimetriä. Perjantaina sadealue liikkuu enemmän kohti Portugalia, jossa sademäärät voivat nousta jopa 140 millimetriin tai ylikin.

– Aika rajut seuraavat kolmisen vuorokautta on tulossa tuonne alueelle.

14 ämpärillistä vettä

140 millimetrin sademäärä vastaa sitä, että neliömetrin alueelle kaadettaisiin noin 14 ämpärillistä vettä, Pouta kuvaa.