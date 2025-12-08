Yksi ihminen oli maanantai-iltapäivänä yhä kateissa.

Kanariansaarilla Teneriffalla ainakin neljä ihmistä kuoli, kun aallot vetivät ihmisiä mereen turistien suosimassa Los Gigantesin kaupungissa sunnuntaina.

Kuolleista kaksi oli romanialaisia ja kaksi slovakialaisia, maiden viranomaiset kertoivat maanantaina.

Viranomaisten mukaan vedestä pelastettiin sydänkohtauksen saanut nainen. Hänet elvytettiin maalla ja vietiin tämän jälkeen sairaalaan, jossa hän kuoli maanantaina. Lisäksi ainakin yksi ihminen on viety sairaalahoitoon tapauksen vuoksi.

Yksi ihminen oli maanantai-iltapäivänä yhä kateissa.

Tapaus sattui rannikon läheisyydessä sijaitsevalla luonnonvesialtaalla. Pelastusviranomaiset saivat iltapäivällä paikallista aikaa ilmoituksen, jonka mukaan useita ihmisiä oli pudonnut mereen aallon viemänä, kertoi El Pais -lehti.