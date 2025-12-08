Teneriffalla lomamatkalla oleva Otso Häärä todisti sunnuntaina luonnon arvaamattoman voiman.
Teneriffalla sijaitsevasta Los Gigantesin lomakohteesta kantautui sunnuntaina suru-uutisia.
Ainakin kolme ihmistä kuoli suurten aaltojen napattua heidät mereen rannalla sijaitsevalla merivesialtaalla. Sunnuntaina tapahtuneen tragedian jäljiltä yhden ihmisen kerrottiin olleen maanantaiaamuna vielä kateissa.
Tapahtumapaikan vierellä lomaa hotellissa viettävä Otso Häärä kertoo MTV Uutisille arvanneensa heti, mistä oli kyse, kun hän näki sunnuntaina helikopterien ja pelastajien veneiden saapuvan paikalle.
– Mainingit ovat olleet aika kovia, tuulta ei ollut juurikaan. Näin turistina on vaikea tietää, onko sää normaali vai ovatko aallot erityisen kovia.
Turistit eivät välitä kiellosta
Häärän mukaan kulkureitti merivesialtaalle on suljettu, mutta ihmiset ovat siitä huolimatta kävelleet sulun ohi ottamaan kuvia ja istuskelemaan altaalla.
– Osa ihmisistä tavallaan istui reunalla ja odotti aaltoja. Se tuo varmaan jännitystä, mutta aaltojen koko vaihtelee todella paljon. Kun tilanne tapahtui, paikalle oli ilmeisesti osunut erityisen iso aalto.
Häärän mukaan turistit eivät välttämättä ymmärrä suurten aaltojen aiheuttamaa vaaraa.
– Vaikka olisi tyyntä, aallot oivat olla todella suuria.
Häärä arvioi suurimmat aallot vähintään viisimetrisiksi.