Lauantaina TPS-ottelussa pahannäköisesti kiekon päähänsä saanut Patrik Virta on sivussa pidempään, kertoo Kärppien urheilujohtaja Kimmo Kapanen.

Oululaisseuraa edustava Virta sai TPS-puolustaja Alexis Binnerin lyöntilaukauksen kasvoihinsa kesken lauantain ottelun.

Virta jätti kentän ja hänet vietiin sairaalaan jatkohoitoon. MTV Urheilu tavoitti Kärppien urheilujohtajan Kimmo Kapasen, joka kertoo, että Virta "on operoitu" ja hän on todennäköisesti sivussa useamman viikon. Poissaolon pituus tarkentuu Kapasen mukaan lähipäivinä.

– Ei tässä tarvitse nyt pelihommia edes miettiä. Pääsisi nyt seuraavaksi kiinteän ruoan pariin, Kapanen kommentoi MTV Urheilulle.

Patrik Virta joutuu huilaamaan.Elmeri Elo / All Over Press

Virta pelaa mainiota kautta Kärppien hyökkäyksessä. Hän on tehnyt 39 ottelussa 7+23=30 pistettä. Hän oli ennen loukkaantumistaan 46 pisteen vauhdissa. Lukema olisi Virran Liiga-uran uusi piste-ennätys.

VIrran poissaolosta kertoi ensimmäisenä Petopodi.