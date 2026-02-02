Lauantain ottelun kesken jättänyt TPS:n tähtipelaaja Lukas Wernblom matkustaa joukkueen mukana tiistain vierasotteluun.

Ruotsalaishyökkääjä Wernblom paiskautui lauantain ottelussa KooKoon vieraana rajusti kasvot edellä laitaan kouvolalaisten Joona Riekkisen työnnettyä häntä selästä.

Wernblom jäi jäähän makaamaan eikä pelannut kolmatta erää loppuun. Tilanteesta ei tuomittu rangaistusta eikä tapaus edennyt kurinpidon käsiteltäväksi.

TPS:n urheilujohtajalla Mika Suoraniemellä oli maanantaina antaa tilannepäivitys Wernblomista, kun joukkue oli lähtenyt matkaan kohti Kuopiota.

– Hän on kyllä mukana reissussa. Katsotaan sitten, mikä on huominen kokoonpano. En sen enempää lähde spekuloimaan vielä, koska meillä on vähän sairasteluita ollut. Katsotaan huomenna, ketkä kokoonpanossa ovat, Suoraniemi kommentoi MTV Urheilulle.

TPS jatkaa viiden ottelun vierasputkeaan tiistaina KalPan vieraana. Perjantaina joukkue pelaa Lukkoa vastaan Raumalla. Viime päivät ovat pitäneet sisällään paljon poissaoloja.

– On ollut vähän terveyshuolia. Useampi pelaaja vakiokokoonpanosta on mahdollisesti poissa ja joku pääsee nyt takaisinkin. Sekään ei ainakaan auta tilannetta, että nuorilla pelaajillamme on maaotteluita, Suoraniemi toteaa.