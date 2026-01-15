Jääkiekon SM-liigan huippuottelussa Ilveksen ja JYPin välillä koettiin jatkoajalla erikoinen tilanne, mikä sai ottelua selostaneen Jani Alkionkin repeämään.

Varsinainen peliaika oli päättynyt Ilveksen viimeisen minuutin maalin myötä tasalukemiin 3-3. Jatkoaikaa oli jäljellä 52 sekuntia, kun tamperelaisille tuomittiin jäähy. Sillä oli ollut liian monta pelaajaa jäällä.

Erikoista oli kuitenkin se, että kukaan ei mennyt istumaan annettua rangaistusta. Peli jatkui JYPin 4-3-ylivoimalla, kunnes tuli pelikatko 20 sekuntia ennen jatkoajan päättymistä. Tuomaristo kävi ilmoittamassa asiasta Ilvekselle ja boksiin luisteli Timi Teuho-Markkola. Tilanne nauratti MTV Katsomon selostamossa.

– Saatinhan sinne mies jäähyllekin. Mentiin vähän kuin koira veräjästä, mutta pelattiin kuitenkin alivoimaa, Alkio totesi naureskellen.

JYP voitti ottelun lopulta voittomaalikilpailussa. Sankariksi nousi kahdesti maalinteossa onnistunut Juuso Puustinen.

Katso tilanne pääkuvan videolta.