Kahden bosnialaisen kiipeilijän ruumiit on paikannettu Mount Elbrukselta, ja ne evakuoidaan, kun sää sen sallii. Kolmen muun kiipeilijän ruumiita vielä etsitään.
Seitsemän vuorikiipeilijän ryhmä joutui rajuun myrskyyn Venäjällä sijaitsevalla Mount Elbrus -vuorella, joka on Euroopan korkein, kertoi Reuters sunnuntaina.
Venäjän hätätilaministeriön mukaan kahden ryhmään kuuluneen bosnialaisen kiipeilijän ruumiit on paikannettu vuorelta 5 350 metrin korkeudesta, ja ne evakuoidaan, kun sääolosuhteet sen sallivat.
Etsinnät kolmen muun menehtyneen löytämiseksi jatkuvat, ministeriö lisäsi mainitsematta heidän kansallisuuttaan.
Venäjän hätätilaministeriö ilmoitti pelastajien pelastaneen kaksi muuta bosnialaista kiipeilijää, jotka evakuoitiin vuorelta ja toimitettiin sairaalahoitoon.
Elbrus tunnetaan vaihtelevista sää- ja kiipeilyolosuhteista
Hieman Georgian rajan pohjoispuolella kohoava, 5 642 metriä korkea Elbrus tunnetaan arvaamattomista ja vaihtelevista sää- ja kiipeilyolosuhteista.
Bosnialaisviestinten mukaan kiipeilyryhmän seitsemän jäsentä olivat kotoisin maan keskiosissa sijaitsevasta Zenican kaupungista. Ryhmään kuuluivat muun muassa aviopari sekä paikallisessa sairaalassa työskentelevä lääkäri.
Venäläismedian mukaan huonot sääolosuhteet, kuten kova tuuli, ovat vaikeuttaneet etsintä- ja pelastustoimia.
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