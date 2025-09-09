Kuinka pitkästä sydänpysähdyksestä ihminen voi selvitä?

Sydänpysähdyksestä selviäminen riippuu niin yksilöllisistä tekijöistä kuin ympäröivistä olosuhteista.

MTV Uutiset kertoi aiemmin hukkuneesta varusmiehestä, jonka verenkierto saatiin palautettua elvytystoimenpiteillä noin 35 minuutin kuluttua sydänpysähdyksestä.

Selvitimme, kuinka pitkästä sydänpysähdyksestä on mahdollista selvitä.

Sydän saattaa pumpata vielä elottomuuden jälkeenkin

Lääkärikeskus Mehiläisen kardiologi Tapio Aalto kertoo, että selviäminen sydänpysähdyksestä riippuu muun muassa ympäristön lämpötilasta ja ihmisen yksilöllisistä ominaisuuksista.

Huoneen lämmössä sydänpysähdys aiheuttaa aivoihin vaurioita nopeammin kuin esimerkiksi kylmässä vedessä.

– Jos ihminen on huoneenlämmössä, voi hän selvitä täysiin voimiin, jos sydänpysähdys kestää korkeintaan noin viisi minuuttia. Sitten aivoihin alkaa tulla pysyviä vaurioita, vaikka sydän käynnistyisikin vielä.

– Kylmässä vedessä aika voi kasvaa 15–20 minuuttiin. Kylmä vähentää elimistön hapen tarvetta.

Aalto muistuttaa, ettei varmaa tietoa siitä ole, kuinka nopeasti sydän pysähtyy hukkumisen seurauksena.

– Hukkuessa hapenpuute vie tajun, mutta sydän ei välttämättä pysähdy heti, vaan pumppaa ehkä muutamia minuutteja. Tietenkään veri ei ole enää hapekasta, eivätkä aivot saa riittävästi happea.

Sama pätee tilanteisiin, joissa ihminen esimerkiksi menee elottomaksi kuivalla maalla.

– Sydän ei välttämättä pysähdy heti, ja verenkierto pysyy jonkinlaisella tasolla.

Sydänpysähdyksen ja elvytyksen aloittamisen välisellä ajalla on suuri merkitys

Se, miten hyvin aivot palautuvat sydänpysähdyksen aikaisesta hapenpuutteesta, riippuu siitä, kuinka nopeasti elvytys päästään aloittamaan.

– Elvytyksellä pystytään ylläpitämään verenkiertoa sen verran, että aivot saavat happea sen verran, ettei vaurio etene, Aalto kertoo.

– Jos elvytys päästään aloittamaan esimerkiksi kaksi minuuttia sydänpysähdyksestä, voivat selviytymismahdollisuudet parantua oleellisesti, vaikka elvytys kestäisi 20 minuuttia.

Hapenpuutteen aiheuttama aivojen vaurioituminen riippuu myös yksilöllisistä tekijöistä.

– Ei ole mitään tiettyä minuuttimäärää, jonka ihmisaivot kestävät hapetta vaurioitta. Biologiassa se menee Gaussin käyrän mukaan. Osalla aivot vaurioituvat nopeammin ja osalla hitaammin.

Lue myös: Tässä asiassa suomalaisessa terveydenhuollossa ollaan Ruotsia kymmenen vuotta jäljessä

Elvytyksen tarvetta ei tule jäädä arvioimaan

Aalto muistuttaa, että koska ihmisen löytyessä elottomana ei voi koskaan tietää, kuinka kauan sydänpysähdys on kestänyt, tulee elvytys aloittaa empimättä.

– Toki, jos on kuolonkankeus päällä, ei elvytystä aloiteta, mutta muutoin ei kannata jäädä odottamaan ja miettiä, kuinka kauan sydänpysähdys on kestänyt.

Katso myös: Näin elvytät oikein

8:38 Videolla ohjeistetaan, miten käytetään sydäniskuria ja suoritetaan painalluselvytys.