Venäjä kertoi sunnuntaina iskeneensä ukrainalaisiin satamiin ja aluksiin Mustallamerellä.

Venäjän puolustusministeriö ilmoitti sunnuntaina joukkojensa iskeneen ukrainalaisiin satamiin ja aluksiin.

Telegram-viestisovelluksessa julkaistussa lausunnossa kerrottiin Venäjän joukkojen iskeneen Tšornomorskin konttiterminaaliin lähellä Ukrainan tärkeintä Mustanmeren satamaa Odessassa.

Ministeriön mukaan terminaalissa käsiteltiin "sotilaallisia lasteja".

Lisäksi kerrottiin, että Odessan eteläpuolella oli osuttu irtolastialukseen, jonka niin ikään ilmoitettiin kuljettaneen sotilaallista rahtia.

Myöhemmässä viestissä kerrottiin Venäjän joukkojen iskeneen kahteen muuhun irtolastialukseen, mutta tarkempia tietoja iskujen sijainnista ei annettu.

Irtolastialukset ovat rahtilaivoja, joilla kuljetetaan pakkaamatonta irtolastia, kuten viljaa.

Laivaliikenne Ukrainan Mustanmeren väylällä keskeytetty

Laivaliikenne Ukrainan Mustanmeren väylällä on keskeytetty lisääntyneiden hyökkäysten vuoksi, kertovat ukrainalaisviranomaiset.

Varustamoiden kerrotaan päätyneen tähän ratkaisuun, koska hyökkäykset ja merenkulkijoiden kuolemantapaukset ovat lisääntyneet sen jälkeen, kun Venäjä ja Ukraina kiihdyttivät merenkulkuun kohdistuvia iskujaan tänä kesänä.