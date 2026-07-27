Pelastusylitarkastaja Pekka Tiaisella on kokemusta suurien maastopalojen sammuttamisesta. Hän ei muista lähimenneisyydestä vastaavia evakuointeja kuin nyt Ranskassa ja Espanjassa.

Sisäministeriön pelastusylitarkastajan Pekka Tiaisen mukaan suurpalot Ranskassa ja Espanjassa ovat poikkeuksellisia.

Tiainen on ollut koordinoimassa apua suuriin maastopaloihin ja tekee tällä hetkellä aiheesta myös väitöskirjaa.

– Viime vuosi oli mittaushistorian pahin Euroopassa. Tätä voi verrata samansuuruiseksi. Tämän kesän maastopalokausi ei todellakaan ole vielä ohi Etelä-Euroopassa, Tiainen kertoo MTV Uutisille.

Tiaisen mukaan se on myös poikkeuksellista, että tällä hetkellä Ranskassa varaudutaan Bourdeaux’n kaupungin evakuointiin.

– En muista lähimenneisyydestä vastaavia massiivisia evakuointeja Ranskassa ja Espanjassa.

Palot ovat laajuudeltaan niin massiivisia ja maasto hankalaa, että tulirintamien sammutustöiden koordinointi on erittäin haasteellista. Lisäksi palot leviävät useita kilometrejä tunnissa.