MM-rallin kausi 2026 jatkuu kymmenennellä osakilpailulla, Suomen MM-rallilla 30.7.–2.8. Tästä jutusta löydät soralla ajettavan rallin ohjelman, aikataulut ja tv-lähetysajat.
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MM-ralli yksinoikeudella
MTV Katsomossa!
Suomen MM-ralli 30.7.–2.8.
Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2026.
Suomalaisittain odotukset ovat kisassa korkealla, sillä Toyotan Sami Pajarin voitti kovavauhtisen Viron MM-rallin reilu viikko sitten ja lähtee olosuhteiltaan hyvin samantyyliseen Suomen osakilpailuun yhtenä ennakkosuosikeista.
Mukana pääluokassa on myös Hyundain Esapekka Lappi.
Suomalaisodotuksista lisää yllä olevalla videolla!
MTV Katsomo esittää kaikki erikoiskokeet suorina lähetyksinä, mutta Suomen MM-rallitunnelmaan pääsee myös vapaasti katsottavilla televisiokanavilla jokaisena ajopäivänä (lähetykset tarkemmin alla).
Suomen MM-rallilla on mittaa 316,6 erikoiskoekilometriä. Kyseessä on ralliklassikon 75. vuotisjuhlakisa.