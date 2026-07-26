Alvar Aallon suunnittelemia kohteita sisältävä Aalto Works -kokonaisuus on hyväksytty Unescon maailmanperintöluetteloon. Tunnustusta pidetään merkittävänä osoituksena suomalaisen arkkitehtuurin kansainvälisestä arvostuksesta.
Unescon maailmanperintökomitea hyväksyi sunnuntaina Aalto Works -arkkitehtuurikohteiden sarjan maailmanperintöluetteloon. Museoviraston pääjohtaja Kimmo Levä on saavutuksesta erittäin mielissään.
– Tämä on merkittävä tunnustus suomalaiselle kulttuuriperinnölle ja arkkitehtuurille.
Suomessa on nyt kahdeksan Unescon maailmanperintökohdetta. Näistä seitsemän on kulttuurikohteita ja yksi luontokohde.
Levä korostaa, että kyseisen tunnustuksen saaminen vaatii aina pitkäjänteistä työtä.
Hänen mukaansa yksittäisiä Alvar Aallon suunnittelemia rakennuksia on aiemminkin ehdotettu Unescon maailmanperintöluetteloon. Vastaavanlaista “sarjaesitystä” ei kuitenkaan ole Suomessa aiemmin valmisteltu.
– Useimmiten ehdotukset kohdistuvat yhteen rakennukseen tai kompleksiin, mutta ei tämä (maailmalla) kuitenkaan täysin ainutkertaista ole.
Levän mukaan tunnustuksen taustalla on ennen kaikkea Aallon töiden omaperäisyys ja kansainvälinen tunnettuus.
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