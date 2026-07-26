Berliinin Pride-tapahtuman hyökkäyksestä epäilty on ammuttu Spandaun siirtolapuutarha-alueella.
Berliinin Pride-tapahtuman yhteydessä tehdystä hyökkäyksestä epäilty on ammuttu poliisioperaatiossa Spandaun kaupunginosan siirtolapuutarha-alueella Berliinissä. Asiasta kertoi Saksan yleisradioyhtiö RBB sunnuntaina.
Berliinin poliisi vahvisti asian X:ssä.
Epäilty lähestyi poliisia teräaseen kanssa, jolloin poliisi käytti tuliasetta. Elvytysyrityksistä huolimatta epäilty kuoli tapahtumapaikalle.
Pakettiauto ajoin väkijoukkoon Berliinissä lauantaina noin kello 22.00.
Tapaus sattui Tiergarten-puistossa Pride-tapahtuman aikana.
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Hyökkäyksessä loukkaantui 29 ihmistä ja kuoli yksi, kertoi Dobrindt Berliinissä pidetyssä tiedotustilaisuudessa.
RBB:n mukaan kukaan loukkaantuneista ei ole enää kriittisessä tilassa.
Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt sanoo, että kyseisessä hyökkäyksessä kaikki viittaa islamistiseen terrori-iskuun.
Epäilty Saksan kansalainen, jolla libanonilaiset sukujuuret
Poliisi kertoi aiemmin, että epäilty tekijä on tunnistettu 21-vuotiaaksi mieheksi. Viranomaiset yhdistivät henkilön Berliinin islamististen piirien jäseneksi.
Epäilty on Saksassa vuonna 2005 syntynyt Saksan kansalainen, jolla on libanonilaiset sukujuuret.