Osaatko elvyttää? Opiskele asiantuntijoiden vinkin oikeaoppiseen elvytykseen.

SPR:n ensiavun ja terveystiedon kouluttajat Linda Ristiluoma ja Pekka Frantsi suosittelevat, että jokainen suomalainen kävisi ensiapukoulutuksen. Koskaan ei tiedä, milloin taidot tulevat tarpeeseen, mutta vain alle kymmenen prosenttia suomalaisista on ensiapukurssin käynyt.

Ihmisten tapa reagoida yllättäviin tilanteisiin, kuten toisen ihmisen tajunnan menetykseen, vaihtelee.

– Toiset rupeavat toimimaan hirveän nopeasti ja konemaisesti, ja toiset menevät vähän enemmän paniikkiin. Eikä sitä oikein voi tietää, se vaihtelee vähän yksilönkin välillä, Ristiluoma kertoi ystävänpäivänä Huomenta Suomessa.

Jos huomaa ihmisen menettäneen tajuntansa, jo soitto hätänumeroon 112 auttaa. Elvytyksen aloittamisella voi kuitenkin olla paljon merkitystä henkilön selviämisen kannata.

– Ei kannata pelätä, että saisi jotain vauriota aikaiseksi ihmiseen, jos alkaa elvyttämään. Nopeasti uskaltaa alkaa toimimaan, niin saadaan selviämisen mahdollisuutta nostettua. Ja totta kai, mitä nopeammin ambulanssi tulee paikalle, sen paremmat mahdollisuudet on myös selvitä, Frantsi sanoo.