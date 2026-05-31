Kumpaa kannattaisi käyttää, oliiviöljyä vai rypsiöljyä? Näin vastaavat ravintoasiantuntijat.
Terveelliseen ruokaan liittyy monenlaisia myyttejä, ja ihmisten ruokavalintoja säätelevät myös muotivirtaukset.
Sydänterveellisestä ruoasta keskusteltiin Huomenta Suomessa toukokuussa, kun vietettiin kansallista sydänviikkoa.
Lue myös: Montako kananmunaa saa syödä päivässä?
Ravintoasiantuntijoiden öljyvalinta
Sydänterveyden puolestapuhujat korostavat pehmeiden rasvojen merkitystä, olivatpa ne sitten oliivi- tai rypsipohjaisia.
Sydänliiton ruokakasvatuksen ja -palveluiden asiantuntija Mari Ollin mukaan kasviöljyt ovat todella hyvä pehmeän rasvan lähde.
– On sitten makukysymys, minkä valitsee, Olli sanoo ja jatkaa vielä:
– Terveellisyyden näkökulmasta rypsiöljy on aavistuksen parempi kuin oliiviöljy. Siinä on vähän parempi rasvahappokoostumus kuin oliiviöljyssä, mutta jos oliiviöljy on itselle mieluisempi, aivan mainiosti sitäkin voi käyttää.
Rypsin siemenistä valmistettava rypsiöljy on maultaan mieto ja sisältää runsaasti pehmeitä, sydämelle edullisia rasvoja.Shutterstock
Samoilla linjoilla Ollin kanssa on myös Huomenta Suomen haastattelussa mukana ollut Compass Group Finlandin ravitsemusasiantuntija Molemmat asiantuntijat suosivat kotikeittiöissään itse rypsiöljyä.