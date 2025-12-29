Talven kylmyys lisää sydänkohtauksen riskiä. Mene lääkäriin, jos huomaat seuraavia oireita.
Talvella kylmä ilma nostaa verenpainetta ja veren hyytymisalttiutta, mikä lisää sydänkohtauksen riskiä.
Kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri Tapio Aalto muistuttaa, että rasituksen sietokyvyn heikkeneminen on ehdottomasti syy tutkituttaa sydämen kunto.
– Etenkin, jos käy niin, että kun itseään rasittaa esimerkiksi ylämäkeen menemällä ja samaan aikaan tuntee jotain poikkeavaa painontunnetta rinnassa, Aalto kuvaili joulukuussa 2025 Huomenta Suomessa.
– Rasituksen siedon selittämätön huononeminen on sellainen merkki, että sydän on syytä tutkituttaa, Aalto korostaa.
Myös kipu ja poikkeava hengenahdistus ovat syitä tutkituttaa sydämen tilanne.
