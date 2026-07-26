Ranskassa riehuvat valtavat maastopalot, joten presidentti Emmanuel Macron kutsuu koolle hätäkokouksen.
Ranskassa presidentti Emmanuel Macron on kutsunut maanantaille 27. heinäkuuta hätäkokouksen koskien maan länsiosissa riehuvia jättimäisiä maastopaloja. Asiasta kertoo presidentinkanslia.
Gironden alueella maastopalo on muodostanut tulimyrskyn. Kyseessä on ilmiö, jossa liekit aiheuttavat omia tuulenpyörteitä.
Palot ovat katkoneet liikenneyhteyksiä, muun muassa moottoritie Bordeaux'n kaupungista Espanjan suuntaan on suljettu. Kaupungin eteläpuolella junaliikenne on keskeytetty.
Tuli on uhannut ajoittain myös asukasrikasta kaupunkia, mutta toistaiseksi Bordeaux'n evakuointia ei ole suunnitteilla.
Voimakkaat tuulenpuuskat ovat vaikeuttaneet sammutustöitä. Katso droonin kuvaamalta videolta, millaista tuhoa maastopalot ovat tehneet Ranskassa.
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