Aiemmin oikeudenkäynnissä on kuultu Anneli Auerin lapsia, joiden mukaan kertomukset seksuaalirikoksista olivat sepitettä.

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa kuullaan tänään Auerin lasten sijaisäitiä. Viime viikolla kuultiin sijaisisää, joka on Auerin veli. Sijaisäiti on Auerin veljen vaimo ja hänen kuulemiselleen on varattu koko päivä.

Aueria ja hänen entistä miesystäväänsä syytetään oikeudenkäynnissä Auerin lapsiin kohdistuneista seksuaali- ja väkivaltarikoksista. Heidät tuomittiin rikoksista vuosien vankeuteen Turun hovioikeudessa vuonna 2013. Auer sai seitsemän ja puoli vuotta ja mies kymmenen vuotta vankeutta. Molemmat ovat jo suorittaneet vankeusrangaistuksensa.

Viime vuonna korkein oikeus purki tuomion pääosin. Taustalla on se, että Auerin lapset ovat aikuistuttuaan kertoneet, etteivät heidän lapsina antamansa kertomukset pidä paikkaansa.

Valtakunnansyyttäjä päätti vuoden alussa jatkaa syytteiden ajamista uudessa oikeudenkäynnissä. Nyt käsiteltävä syyte mukailee hovioikeuden langettavaa tuomiota. Syyttäjä ei uudessa oikeudenkäynnissä vaadi muutoksia syytetyille aiemmin tuomittuihin rangaistuksiin. Oikeudenkäynti jatkuu tammikuulle.

Kello 8.59

Auerin lasten sijaisäiti tulee todennäköisesti takakautta oikeussaliin, jotta ei joudu median kameroiden eteen salin ulkopuolella. Näin toimittiin myös sijaisisän kanssa, jota oikeus kuuli viime viikon torstaina.

Kello 8.39

Hyvää huomenta Suomen Turusta! Pimeää on kuin turkulaisen maamerkin Posankan persiissä.

Oikeudenkäynnin on tarkoitus alkaa kello 9.

Käräjäoikeus on varautunut tänään suureen yleisökiinnostukseen, sillä käsittely järjestetään Turun oikeustalon suurimmassa salissa, jossa yleisölle on varattu noin 30 paikkaa. Tänään oikeustalolla ei siis ole käytössä medialle täällä Turussa tutuksi tullutta tikettikäytäntöä, jossa vain lipun lunastaneet saavat paikan salista.

Paikalla on jo runsaasti mediaa.