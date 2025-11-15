Onko älypuhelin tuhonnut sinunkin keskittymiskykysi? Arvostettu aivotutkija Katri Saarikivi kertoo, kuinka keskittymiskyky palautetaan.
Tämä tilanne on monelle vähän turhankin tuttu: kirja pitäisi saada luettua, mutta jo muutaman sivun jälkeen käsi hapuilee älypuhelimelle.
Nopeatempoinen digitaalinen maailma onkin vaikuttanut monen keskittymiskykyyn negatiivisesti.
Tämä tarkoittaa sitä, että vähänkään enemmän keskittymistä vaativa tehtävä voi jopa jäädä tekemättä.
– On tutkimusnäyttöä siitä, että netin käyttö on yhteydessä parantuneeseen lyhytkestoiseen tarkkaavuuteen. Nettiriippuvuus taas on yhteydessä heikentyneeseen keskittymiskykyyn. Eli lyhytkestoinen tarkkaavuutemme on parantunut ja osaamme sujuvasti vaihtaa tarkkaavuuden kohdetta, mutta se on tapahtunut keskittymiskyvyn kustannuksella, sanoo aivotutkija Katri Saarikivi MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.
Älylaitteilla tyypillisesti tehdään monia asioita yhtä aikaa: puhelimella surffataan netissä, selataan somea ja mahdollisesti viestitellään vielä ystävän kanssa.