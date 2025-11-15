Älylaitteilla tyypillisesti tehdään monia asioita yhtä aikaa: puhelimella surffataan netissä, selataan somea ja mahdollisesti viestitellään vielä ystävän kanssa.

– On tutkimusnäyttöä siitä, että netin käyttö on yhteydessä parantuneeseen lyhytkestoiseen tarkkaavuuteen. Nettiriippuvuus taas on yhteydessä heikentyneeseen keskittymiskykyyn. Eli lyhytkestoinen tarkkaavuutemme on parantunut ja osaamme sujuvasti vaihtaa tarkkaavuuden kohdetta, mutta se on tapahtunut keskittymiskyvyn kustannuksella, sanoo aivotutkija Katri Saarikivi MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Tämä tilanne on monelle vähän turhankin tuttu: kirja pitäisi saada luettua, mutta jo muutaman sivun jälkeen käsi hapuilee älypuhelimelle.

Keskittymisen asiantuntija varoittaa pahasta tavasta: "Aivoille sitä, mitä tupakointi keuhkoille"

"Karu totuus on se, että..."

– Luulen, että nykyihmisen ongelma on se, että koko ajan pitäisi parantaa kaikkea itsessä. Miten sitä jaksaa tähän keskittymiskykyynkin puuttua? Mutta karu totuus on se, että ei auta muu kuin ryhtyä toimeen.

– Jos kirjanlukutaito on kadonnut, niin ryhdyt vain lukemaan sitä kirjaa. Hammasta purren istut siinä ja vaikka tuntuisikin pahalta, niin pian huomaat, ettei tämä niin paha olekaan, hän neuvoo.

Helpoin tie ei aina ole aivoille paras

– Minulla oli tapana katsoa puhelimelta videoita tai sarjoja ennen nukkumaanmenoa. Tein itselleni mahdollisimman matalan kynnyksen, että ennen nukkumaanmenoa rupeaisin videon sijaan lukemaan puhelimesta kirjaa. En avannut applikaatioita, vaan avasinkin kirjan. Pari iltaa meni ja se tuntui jo luonnolliselta, hän toteaa.