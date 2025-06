Koetko keskittymiskykysi heikentyneen? Et ole ainoa.

Reilun kahdenkymmenen vuoden aikana keskittymiskykymme on tutkitusti lyhentynyt.

Tutkimuksen mukaan keskiverto ihminen keskittyy yhteen ruutuun 47 sekuntia. Vielä vuonna 2004 tämä aika oli 2,5 minuuttia.

Tutkijat sanovat, että tähän vaikuttavat muun muassa ympärivuorokautinen uutisrytmi, useiden tuntien ruutuajat sekä epävarmat ajat.

Psykiatri Michael Ziffra sanoo New York Postin artikkelissa potilaidensa puhuvan keskittymiskyvystään voimattomaan sävyyn.

– Mutta näitä käyttäytymismalleja on mahdollista muuttaa. Keskittymiskykyä on mahdollista parantaa, Ziffra sanoo artikkelissa.

Keskittymiskykyämme on ohjannut evoluutio

Keskittymisen "herpaantuminen" on evoluution myötä kehittynyt piirre, jonka avulla olemme pystyneet havainnoimaan uhkia ja muutoksia ympäristössämme. Kuitenkin asiat, joihin huomiomme kiinnittyy, ovat muuttuneet.

Muinaiset ihmiset ovat saattaneet kiinnittää huomiota esimerkiksi heiluvaan pusikkoon tai muihin ääniin luonnossa, jolloin olemme voineet valmistautua mahdolliseen vaaraan. Nykyään huomiomme kiinnittyy useimmiten puhelimiemme ilmoituksiin.

Kliininen psykologi Stacey Nye Wisconsin-Milwaukeen yliopistosta sanoo koronapandemian vaikuttaneen ajantajuumme, jolloin myös aika ruutujen äärellä lisääntyi.

Teknologia yksin ei kuitenkaan ole syyllinen keskittymiskykymme heikkenemiseen, mutta jatkuvat ilmoitukset ja lyhyiden videopätkien skrollaaminen vaikuttavat asiaan pitkällä aikavälillä.

– Meidän keskittymiskykymme on harjaantunut huomaamaan nuo pienet keskeytykset, ja silloin luonnollinen keskittymissyklimme katkeaa, Nye sanoo.

Tauota keskittymistä vaativaa työtä

Tutkijoiden mukaan paras tapa uudelleenohjelmoida keskittymiskykyä on pitää aktiivisia taukoja työstä. Nyen mukaan aktiivinen tauko voi tarkoittaa esimerkiksi lyhyttä kävelyä, jossa kiinnität huomiota asioihin ympärilläsi, tai vaikka toiseen huoneeseen siirtymistä lounastauon ajaksi.

Tärkein asia tauossa on se, että sen aikana tehtävä aktiviteetti on joko fyysistä tai aivojumppaa – ei siis passiivista puhelimen selaamista.

Neurotieteilijä Cindy Lustig Michiganin yliopistosta sanoo alistimuloitujen aivojen tarttuvan yleensä ensimmäiseen asiaan, minkä edessään näkee, ja usein se on älypuhelin. Lustig neuvoo hyödyntämään puhelimen älä häiritse -tilaa, tai laittamaan ilmoitukset pois päältä. Kaikista paras vaihtoehto on pitää puhelin kokonaan eri huoneessa.

Loppu multitaskaamiselle

Psykologi Nye kehottaa myös luopumaan multitaskaamisesta keskittymiskyvyn kehittämisen nimissä.

– Työskentele yhden asian parissa tietyn aikaa, ja lisää tätä aikaa edistyessäsi, hän sanoo artikkelissa.

Neurotieteilijä Lustig sanoo artikkelissa fanittavansa pomodoro-tekniikkaa. Pomodoro-tekniikassa keskittymistä vaativassa työskentelyssä hyödynnetään ajastinta, ja työtä tehdään esimerkiksi 25–30 minuutin ajan, jonka jälkeen pidetään viiden minuutin tauko.

– Voin tehdä mitä vain tuon ajan verran, Lustig sanoo artikkelissa.

Pomodoro-tekniikassa työtä tehdään muutamien kymmenien minuuttien jaksoissa, joita seuraa aina lyhyt tauko.Shutterstock

Keskittymiskykyä voidaan treenata lihaksien tapaan

Pelkän harrastuksen keksiminen ei kuitenkaan riitä keskittymiskyvyn pelastamiseksi, sanoo Lustig. Hänen mukaansa parasta on valita harrastus, jota voidaan harjoitella ajatuksen kanssa, ja johon liittyy jokin tavoite, mitä kohti edetään.

On myös hyödyllistä valita harrastus, josta myös oikeasti nautit. Tärkeää on myös muistaa olla itselleen armollinen. Keskittymiskykymme voi vaihdella päivittäin ja tehtävistä riippuen. Tutkijoiden mukaan olennaista on se, että asian eteen nähdään tietoisesti vaivaa.

– Keskittymiskykymme on monella tapaa samanlaista kuin lihaksistomme, sillä voimme kasvattaa sitä harjoittelemalla, sanoo Ziffra.

Lähde: New York Post