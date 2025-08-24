Käytkö ylikierroksilla? Apu saattaa löytyä tästä menetelmästä

Neurotaide on vastaus, kun stressaantuneen ihmisen täytyy saada mieli rauhoittumaan.

Neurotaiteen luvataan lievittävän ihmisen stressiä. Se ei kuitenkaan ole ihan mitä tahansa paperille raapustelua tai maalausta.

– Se on menetelmä, jossa hyödynnetään aivojen neuroplastisuutta, ihmisen hermostoa ja kehollisuutta, pedagogi ja neurografiaohjaaja Saija Viljakainen kertoo Huomenta Suomessa.

Viljakaisen mukaan neurotaiteen perusteet ovat psykologiassa.

Näin neurotaide syntyy

Neurotaiteessa kyse ei ole perinteisen taiteen tekemisestä.

Viljakainen neuvoo aloittamaan orgaanisen viivan piirtämisellä tyhjälle paperille.

– Voit ajatella sen olevan polku, jota et ole koskaan kulkenut, hän ehdottaa esimerkiksi.

Viivan ei ole tarkoitus olla tasaista, suoraa viivaa, vaan elävää ja liikkuvaa.

– Aivomme on orientoitunut siihen, että kun teemme viivoja tai linjoja, niin ne toistavat itseään, Viljakainen paljastaa.

Viivojen piirtämisen jälkeen Viljakainen kehottaa siirtymään työvaiheeseen, jota kutsutaan pyöristämiseksi. Se on neurotaiteen tärkein työvaihe. Pyöristämisessä paperille piirrettyjen viivojen risteymien kulmat pyöristetään.

– Se aktivoi meidän parasympaattisen hermostomme toimintaa. Se tarkoittaa kehomme jarrua. Kun stressi lähtee vyörymään, niin se kaasu aktivoituu. Tarvitsemme siihen jarrua, jotta keveys, levollisuus ja rentoutuminen lähtisi taas lisääntymään, Viljakainen kertoo.

Neurotaide saattaa monen paperilla alkaa muistuttamaan mosaiikkityötä, kun tyhjiä alueita väritetään erilaisilla väreillä. Viljakainen muistuttaa, ettei se ole tarkoitus.

– Mosaiikki hajottaa sen levollisuuden ja rauhantunteen kokonaan, hän toteaa.

Värien valinnalla on merkitystä. Esimerkiksi keltainen ja vihreä ovat hyvin pirteitä värejä, jotka Viljakaisen mukaan antavat energiaa.

Katso yllä olevalta videolta, kuinka neurotaide syntyy Viljakaisen opeissa.

Kenelle neurotaide sopii?

Viljakainen kertoo, ettei ihmisen tarvitse olla erityisen stressaantunut tai ahdistunut, jotta neurotaidetta voisi kokeilla.

– Toiset tulevat katsomaan, kun tämä on uusi menetelmä, eli mitä tämä neurotaide on.

Toiset innostuvat nimenomaan neurotaiteen lupauksesta rentouttaa ja rauhoittaa.

Viljakainen muistuttaa, että jokainen on loppupeleissä vastuussa omasta jaksamisestaan ja stressistään.

– Työelämä on nykyään todella hetkistä ja kiireistä. Siellä helposti ottaa liikaa hommia ja uupuu täysin, hän kuvailee.

Hän painottaa, että syy ei yleensä ole siinä, että työssä olisi liikaa tehtäviä, vaan syy on siinä, että itsellä ei ole keinoja purkaa stressiä.

– Se ei auta, että iltaisin katsoo Netflix-sarjoja ja syö karkkipussin, tai käy yhdeltätoista illalla lenkillä, kun pitäisi olla jo nukkumassa, Viljakainen kertoo.