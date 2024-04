Vanhempi, tätä kaikkea 12-vuotias lapsesi näkee somessa – kasvatusgurun mielestä kännyköitä on kohta "pakko rajoittaa"

Tutkimuksista kuitenkin tiedetään, että he ovat yksinäisempiä, ahdistuneempia ja masentuneempia. He nukkuvat vähemmän kuin edeltävien sukupolvien lapset ja ajattelevat, ettei heidän elämällään ole merkitystä.

– ­­­Kyllä, se on juuri näin. Tämä kuvaa hirveän hyvin sitä tyhjyyttä ja tarkoituksettomuutta, jota tämän ikäiset lapset tuntevat. Se ei ole varsinaisesti surua tai masennusta, vaan he ovat ulkoisen palautteen varassa, kun tykkäyksiä ei tule somessa, lääketieteen tohtori ja lastenpsykiatrian dosentti Jari Sinkkonen sanoo.

Jo 12-vuotiaat näkevät somessa kovaa pornoa

– Voi kysyä, millaisia seurauksia tällä on, missä nyt olemme. 12-vuotiaista pojista useimmat ovat nähneet kovaa pornoa, ja se rikkoo rauhallista kehitystä. Nuoren identiteetin muodostaminen on paljon vaikeampaa tänä päivänä, Sinkkonen sanoo.

Rikkoo lasten normaalin kehityskulun

– 12-vuotias elää keskilapsuuden loppua, joka on voimakkaan kognitiivisen kehityksen aikaa. Sitä luonnehtivat yleensä 8–9-vuotiaana aloitettujen harrastusten merkitys. Kun mennään teini-ikää kohti, on syntynyt joukkueita ja ystävyyssuhteita.

Tytöillä meno on keskustelevampaa, pojilla taas mukana on toimintaa.

Sukupuolihormonien pitoisuudet alkavat Sinkkosen mukaan kohota jo kaksi, kolme vuotta ennen kuin murrosiän merkit ovat näkyvissä, joten 6.-luokkaisten joukossa on jo selvästi puberteetti-iässä olevia tyttöjä. Kuitenkin kuudennella luokalla vain muutama poika on tässä vaiheessa.

Lastenpsykiatri kannattaa kännykkäkieltoa

Väärinymmärryksen riski

Nuorta ei kannata komennella

– Se on hyvin suoraviivaista. Nuorelle voi esimerkiksi ehdottaa, että mitä jos mentäisiin yhdessä lenkille tai saunaan, tai sitten voi lähteä hänen kanssaan futistreeneihin tai yhdessä elokuviin. On mukana siinä nuoren arjessa.

Vanhempi, kokeile tätä kysymystä

– He ovat hirveän taitavia. Heiltä puuttuu lässytys ja he menevät suoraan asiaan. Jos on vielä sellainen poliisi, joka on sydämellä mukana, nuori voi reagoida puhutteluun eri lailla.