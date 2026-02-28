UMK-finalistien esityksistä on julkaistu esimakua.
Uuden Musiikin Kilpailun finaali käydään Tampereen Nokia Arenalla 28. helmikuuta kello 21 alkaen. Samalla valitaan Suomen tämän vuoden euroviisuedustaja.
UMK-finaalissa kilpailevat Etta, Kiki, Komiat, Sinikka Monte, Antti Paalanen, Chachi Hildén sekä Pete Parkkonen ja Linda Lampenius.
UMK:n Instagram-tilillä on annettu esimakua illan finaalista.
Videon ja kuvien perusteella Komiat-yhtyeen esityksessä nähdään maalaisromanttista lavatanssitunnelmaa. Esityksessä heilutetaan samanlaisia valkoisia pyyhkeitä kuin yhtyeen UMK-kappaleen musiikkivideossa.
Komiat.
Etan esityksen aikana lavalla on suuri, portailla varusteltu rakennelma ja taustalla välkkyviä valoja.
Etta.Miikka Varila/Yle
Kikin lavaesitys vaikuttaa videon ja kuvien perusteella pelkistetyltä välkkyvine spottivaloineen ja savukoneineen.
Kiki.Miikka Varila/Yle
Antti Paalasen esityksen aikana lavalla nähdään suuria päivänkakkaroita, ja artisti näppäilee hanuria korotetulla tuolilla istuen.
Chachin esityksessä nähdään taustatanssijoita, ja lavan takaosassa komeilee suuri CHACHI-valotaulu.
Chachi.Miikka Varila/Yle
Sinikka Monten pelkistetyn oloisessa lavashow'ssa puhaltaa puolestaan tuulikone, ja kamera pyörii hänen ympärillään.
Sinikka Monte.Miikka Varila/Yle
Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen esiintymisvuorolla Nokia Arenalla nähdään videon perusteella ainakin punaisia valoja. Kertosäkeen kohdalla Lampenius astelee viulu kädessään pitkänmallista lavaa pitkin.
Kuvat paljastavat, että esityksessä nähdään myös liekkejä sekä puinen rakennelma.
Linda Lampenius.Miikka Varila/Yle
Pete Parkkonen.Miikka Varila/Yle
