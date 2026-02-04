Auton huollossa ei kannata säästää, asiantuntija sanoo.

LähiTapiolan tuoreen selvityken mukaan yhä useampi jättää auton huoltamatta ajallaan.

Autoalan Keskusliiton tekninen johtaja Jouko Sohlberg nostaa esille kolme tärkeää kohtaa, miksi autoja kannattaa huoltaa: turvallisuus, varmuus sekä kustannustehokkuus.

– Turvallisuuteen lisäisin vielä kaksi asiaa: mitkä vaikuttavat kuljettajan ja matkustajien turvallisuuteen sekä ympäristön turvallisuus eli muut tiellä liikkujat, Sohlberg kertoo Huomenta Suomessa.

Varmuudesta Sohlberg mainitsee, että huollettu auto toimii, eikä sitä tarvitse lähteä korjaamaan esimerkiksi kesken lomamatkan.

Minkälaisia ongelmia voi tulla myyntitilanteessa, jos sitä autoa ei huollakaan silloin kun pitäisi?

– Onko auto huollettu, sehän vaikuttaa ilman muuta siihen hintaan. Jälkikäteen voi tulla erilaisia virheestä johtuvien asioiden käsittelyä, että onko niitä kerrottu siinä myyntitilanteessa myyjälle.

Minkälaiset nyrkkisäännöt Sohlberg antaisi autoilijoille varsinkin talvella näiden huoltojen suhteen?

– Suosittelen, että ajoneuvot huolletaan säännöllisesti. Käytetään siellä huollossa, missä tarkastetaan alusta ja katsotaan renkaiden, jarrujen, nesteiden ja sähkölaitteiden kunto.

Uusissa autoissa kannattaa muistaa tehdä myös ohjelmistopäivitykset, Sohlberg muistuttaa.

Lisää aiheesta alla olevalla videolla.

10:22 Yhä useampi jättää auton huoltamatta. Mitkä ovat tyypillisimmät huollot, joita jätetään väliin? Haastattelussa LähiTapiolan liiketoiminnan ohjauksesta vastaava johtaja Tapani Alaviiri ja Autoalan Keskusliiton tekninen johtaja Jouko Sohlberg.