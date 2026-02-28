Iran: Annamme opetuksen Israelille ja Yhdysvalloille | MTV Uutiset
Iran aloitti laajat kostoiskut heti: "Annamme opetuksen Israelille ja USA:lle"
8:56USA ja Israel iskivät Iraniin – tämä tilanteesta tiedetään Julkaistu 58 minuuttia sitten
Iran on tehnyt vastaiskuja myös kohteisiin Persianlahdella ja Välimerellä. Ainakin Qatar, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Kuwait ja Jordania kertovat torjuneensa Iranin ohjuksia.
Iran näytti ryhtyneen laajaan vastaiskuun Lähi-idässä sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat tekivät iskuja Iraniin.
Uutistoimisto AFP:n vahvistamaa kuvaa Teheranin tuhoista.AFP / Lehtikuva
Iranin vallankumouskaartin mukaan Iran on lähettänyt Israeliin suuren määrän ohjuksia ja drooneja, ja ainakin Jerusalemissa on kuultu räjähdyksiä, kertoi uutistoimisto AFP.
Lisäksi ainakin Qatar, Yhdistyneet arabiemiirikunnat sekä Kuwait ovat kertoneet torjuneensa Iranin ohjuksia.
Persianlahden maista ainakin Saudi-Arabiassa, Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa, Qatarissa ja Bahrainissa on kuultu räjähdyksiä maiden pääkaupungeissa, kertovat AFP:n toimittajat alueella.
Iranin armeijan tiedottaja sanoi Iranin antavan Israelille ja Yhdysvalloille "opetuksen, jollaista he eivät ole koskaan kokeneet historiassaan.”
– Mikä tahansa tukikohta, joka auttaa Yhdysvaltoja ja Israelia, joutuu Iranin asevoimien kohteeksi, armeijan tiedottaja sanoi uutistoimisto Farsin mukaan, kertoo New York Times.
Myös Jordania sanoi pudottaneensa kaksi Iranin ballistista ohjusta, kertoo AFP. Lisäksi AFP:n sotilaslähteen mukaan myös Irakin yllä on nähty sotakoneita ja ohjuksia.
1:29Yhdysvallat iski Iraniin – "Hävitämme heidän ohjusteollisuutensa maan tasalle"
Iran toteutti uhkauksensa
Iran oli jo aiemmin varoittanut vastaavansa samalla mitalla Yhdysvaltojen tukikohtiin Lähi-idässä, jos Yhdysvallat tekee iskuja Iraniin. Persianlahdella on useita Yhdysvaltojen tärkeitä tukikohtia.
Toistaiseksi ei ollut tarkempaa vahvistettua tietoa siitä, mihin Iranin iskut olivat kohdistuneet.
Qatarin puolustusministeriö kertoo, että maa on torjunut useita sen alueelle kohdistuneita iskuja sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel iskivät Iraniin.
Aiemmin viranomaislähde kertoi uutistoimisto AFP:lle, että Qatar pudotti Iranin ohjuksen Patriot-ilmatorjuntajärjestelmällä. Qatarissa on Lähi-idän alueen suurin Yhdysvaltain sotilastukikohta.
Bahrainissa maan sisäministeriö on lähettänyt kansalaisten puhelimiin hälytysviestin sen jälkeen, kun maassa kerrottiin räjähdyksistä. Bahrainissa sijaitsee Yhdysvaltain tärkeä laivastotukikohta.
Iran alkoi myös lauantaina rajoittaa kansalaistensa tiedonsaantia estämällä pääsyn internetiin, kertoo uutistoimisto AFP.