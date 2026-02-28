Liiketoiminta ja kehitys

Iran näytti ryhtyneen laajaan vastaiskuun Lähi-idässä sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat tekivät iskuja Iraniin.

Iran on tehnyt vastaiskuja myös kohteisiin Persianlahdella ja Välimerellä. Ainakin Qatar, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Kuwait ja Jordania kertovat torjuneensa Iranin ohjuksia.

USA ja Israel iskivät Iraniin – tämä tilanteesta tiedetään

Iran aloitti laajat kostoiskut heti: "Annamme opetuksen Israelille ja USA:lle"

Uutistoimisto AFP:n vahvistamaa kuvaa Teheranin tuhoista. AFP / Lehtikuva

Iranin vallankumouskaartin mukaan Iran on lähettänyt Israeliin suuren määrän ohjuksia ja drooneja, ja ainakin Jerusalemissa on kuultu räjähdyksiä, kertoi uutistoimisto AFP.

Persianlahden maista ainakin Saudi-Arabiassa, Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa, Qatarissa ja Bahrainissa on kuultu räjähdyksiä maiden pääkaupungeissa, kertovat AFP:n toimittajat alueella.

Iranin armeijan tiedottaja sanoi Iranin antavan Israelille ja Yhdysvalloille "opetuksen, jollaista he eivät ole koskaan kokeneet historiassaan.”