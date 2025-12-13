Thaimaan ja Kambodzhan välinen rajaselkkaus on ottanut viime päivinä uusia kierroksia.
Thaimaa aikoo jatkaa sotatoimiaan Kambodzhaa vastaan huolimatta siitä, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut maiden suostuneen lopettamaan taistelut.
Maan pääministeri Anutin Charnvirakul sanoi lauantaina Facebookissa, että sotatoimet jatkuvat niin kauan, kunnes thaimaalaiset eivät enää koe olevansa uhattuna.
Kambodzhan puolustusministeriö sanoi aiemmin lauantaina viestipalvelu X:ssä, että Thaimaan asevoimien hävittäjät olivat pudottaneet seitsemän pommia.
Thaimaan ja Kambodzhan välisessä rajaselkkauksessa on saanut surmansa ainakin 20 ihmistä tällä viikolla. Lisäksi yli 500 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa maiden rajaseudulla käytävien taisteluiden vuoksi.