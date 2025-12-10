Thaimaan ja Kambodzhan rajaselkkauksessa on kuollut useita ihmisiä kummallakin puolella rajaa. Lisäksi kymmeniä on haavoittunut.
Yli puoli miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Thaimaan ja Kambodzhan rajaseudulla käytävien taisteluiden takia.
Rajaselkkauksessa on kuollut useita siviilejä ja sotilaita ja kymmeniä on haavoittunut.
Thaimaan armeijan uutistoimisto Reutersille luovuttamat videot näyttävät välähdyksiä yhteenotoista, joissa esiintyy myös uusi, erityisesti Ukrainan rintamilta tuttu sodankäynnin väline.
Jutun alussa nähtävällä videolla drooni tiputtaa pommin kohteeseen Boeung Trakounkin seudulla Kambodzhassa ja tankit ampuvat Thaimaan puolella rajaa. Reuters on pystynyt vahvistamaan videoiden kuvauspaikan mutta ei kuvausaikaa.
Lisäksi uutistoimistot ovat tallentaneet massaevakuointien seuraukset seudulla.
65-vuotias thaimaalainen mies taas kertoo uutistoimistolle rakentaneensa vuosikymmeniä itse asuntoaan, joka on nyt tuhoutunut pommituksissa.
– Olen surun murtama. Minulla on sukulaisia Kambodzhassa, mutta olemme lopettaneet yhteydenpidon sodan vuoksi, mies kertoo Reutersille.