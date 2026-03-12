Sisä-Suomen poliisilla on käynnissä esitutkinta Thaimaasta kotiutettuun suomalaislapseen liittyen.
MTV Uutisoi tammikuussa tapauksesta, jossa Thaimaan viranomaiset kertovat pelastaneensa 11-vuotiaan suomalaistytön väitetyltä kidutukselta Sa Kaeon alueella.
Paikallisten medioiden mukaan viranomaiset tekivät ratsian Watthana Nakhonin alueella sijaitsevaan taloon. Tytön lisäksi talosta löytyi kaksi aikuista, molemmat Suomen kansalaisia.
56-vuotias mies ja 47-vuotias nainen pidätettiin ja heidän seurassaan ollut tyttö otettiin huostaan.
Sisä-Suomen poliisi kertoo parhaillaan selvittävänsä, onko lasta jollain tavalla kaltoinkohdeltu tai onko hänen hoitoaan laiminlyöty. Lapsi on kirjoilla Keski-Suomessa.
Poliisi ei voi toistaiseksi tiedottaa asiasta enempää esitutkinnallisista syistä.
Tapauksesta kertoi Suomessa ensimmäisenä Iltalehti.