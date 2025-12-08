Thaimaan ja Kambodzhan välinen rajaselkkaus on kärjistynyt jälleen yhteenotoiksi. Kumpikin osapuoli syyttää toista tuoreista taisteluista.
Thaimaan asevoimat kertoi maanantaina, että se on tehnyt ilmaiskuja sotilaskohteisiin useilla alueilla Kambodzhassa.
Thaimaan asevoimat syyttää kambodzhalaisten sotilaiden ampuneen varhain maanantaina kohti thaimaalaisjoukkoja. Asevoimien mukaan yksi sotilas sai surmansa ja neljä haavoittui.
Kambodzhan puolustusministeriön edustaja puolestaan sanoo, että thaimaalaiset sotilaat olivat hyökänneet kambodzhalaisjoukkoja vastaan maiden välisellä raja-alueella.