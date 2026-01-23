Paikallismedioiden mukaan 56-vuotias mies ja 47-vuotias nainen on otettu kiinni Thaimaassa.

Thaimaan viranomaiset kertovat pelastaneensa 11-vuotiaan suomalaistytön väitetyltä kidutukselta Sa Kaeon alueella, uutisoivat thaamalaismediat.

Tyttöä pidettiin vankeudessa sekä kidutettiin. Viranomaisten mukaan tyttö pelastettiin yhteistyössä Suomen suurlähetystön kanssa.

Suomen ulkoministeriöstä kerrotaan MTV Uutisille, että ministeriö on tietoinen alaikäisestä koskevasta konsulitapauksesta Thaimaassa.

Paikallisten medioiden mukaan viranomaiset tekivät eilen illalla kello 21 ratsian Watthana Nakhonin alueella sijaitsevaan taloon sen jälkeen, kun Suomen suurlähetystö oli ilmoittanut Thaimaan poliisille tytön Suomen poliisille lähettämästä sähköpostista, jossa hän kertoi olevansa talossa vankeudessa ja kidutettuna.

Tytön lisäksi talosta löytyivät kaksi aikuista, molemmat Suomen kansalaisia. Viranomaisten mukaan kaksikko oli matkustanut Thaimaahan 15. marraskuuta 2021 ja heillä oli lupa oleskella maassa 30. tammikuuta 2024 asti, joten he olivat oleskelleet Thaimaassa 723 päivää yli oleskelulupansa.

Paikallismedioiden 56-vuotias mies ja 47-vuotias nainen on otettu kiinni ja heidän seurassaan ollut tyttö on otettu huostaan. Mediatiedoista jää epäselväksi, ovatko mies ja nainen tytön vanhemmat.