Jääkiekon eurooppalaisen seurajoukkuekilpailun CHL:n puolivälierät eivät saaneet onnistunutta suomalaisstarttia.
Tiistaina sekä KalPa että Ilves saivat tunnustaa ruotsalaisvastukset paremmiksi länsinaapurissa.
KalPa koki kovia Brynäsin vieraana, kotijoukkueen takoessa taululle 5–1-voiton. Ilves puolestaan hävisi Luulajalle 2–3. Toiset osaottelut pelataan Kuopiossa ja Tampereella 16. joulukuuta, ja kahden ottelun yhteismaalit ratkaisevat välieriin etenijän.
Lukko avaa puolivälierät sveitsiläistä Zugia vastaan keskiviikkona kotonaan. Toinen osa pelataan Sveitsissä 16. joulukuuta.